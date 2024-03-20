Глава Nammo Брандтцег: Европе следует нарастить объемы оборонного производства

В настоящее время европейским странам не хватает мощностей для наращивания объемов оборонного производства, и чтобы это исправить придется изменить законодательство, считает исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии