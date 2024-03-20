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Глава Nammo Брандтцег: Европе следует нарастить объемы оборонного производства

Глава Nammo Брандтцег: Европе следует нарастить объемы оборонного производства

В настоящее время европейским странам не хватает мощностей для наращивания объемов оборонного производства, и чтобы это исправить придется изменить законодательство, считает исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

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