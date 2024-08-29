Благотворительную парикмахерскую открыли в Иркутске

На базе Штаба общественной поддержки в Иркутске открылась благотворительная парикмахерская. Инициатором этого доброго дела стала иркутянка Анастасия Абашидзе, она занимается парикмахерским делом 3 года, сообщили в пресс-службе организации.
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