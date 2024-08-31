ОАЭ занимают третье место в индексе Хенли 2024 года

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заняли третье место в рейтинге Henley Crypto Adoption Index 2024, уступив Гонконгу и Сингапуру, и стали одним из главных претендентов на мировое криптовалютное пространство.
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