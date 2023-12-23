Медведев тонко поддел Киев двумя салатами. "Вишенкой" стало "Примечание"

Шутка или предсказание, которое скоро станет явью? Станет ли запрет салатов оливье и сельдь под шубой реальностью, покажет время, а пока Дмитрий Медведев дал подсказку украинским властям, на что стоит обратить внимание.
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