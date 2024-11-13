Хуснуллин заявил, что новых льготных программ по ипотеке пока не будет

По словам вице-премьера, льготная ипотека — затратное для бюджета мероприятие, поэтому расширения таких программ не будет, пока инфляция и ключевая ставка не снизятся Правительство пока не будет разрабатывать новые льготные ипотечные программы на рынке жилья.