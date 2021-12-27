На новый город в Приморье потратят более 15,5 млрд

Правительство увеличило до 33,6 млрд финансирование проектов на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморье, 15,5 млрд будут направлены на инфраструктурное развитие нового города Спутник, который планируют построить в регионе.
Правительство увеличило до 33,6 млрд финансирование проектов на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморье, 15,5 млрд будут направлены на инфраструктурное развитие нового города Спутник, который планируют построить в регионе.
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