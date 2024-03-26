«Цирконы» поразили в Киеве здания СБУ и ГУР

Ракеты прилетели как раз к профессиональному празднику украинской разведки.Во время вчерашних ударов по Киеву «Цирконами», по сообщениям турецких СМИ, были разрушены здания СБУ и ГУР в Киеве, а также штаб Гражданской обороны Украины.