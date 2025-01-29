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Член профсоюза педагогов Казаков: основы духовности в школах только навредят

Член профсоюза педагогов Казаков: основы духовности в школах только навредят

Если в российские школы вернут предмет "Основы духовно-нравственной культуры", то это лишь увеличит и без того высокую нагрузку на учащихся 5-7 классов, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

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