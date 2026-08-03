Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

88 подписчиков

На Смоленщине увеличилась подростковая преступность

На Смоленщине увеличилась подростковая преступность

Также стало больше ДТП с юными смоленскими мотоциклистами. Подробной статистикой поделилась прокуратура региона Рост подростковой преступности - сразу на 16 %, а также числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, в которых погибли три ребёнка, зафиксирован с начала этого календарного года в Смоленской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии