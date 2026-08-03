На Смоленщине увеличилась подростковая преступность

Также стало больше ДТП с юными смоленскими мотоциклистами. Подробной статистикой поделилась прокуратура региона Рост подростковой преступности - сразу на 16 %, а также числа ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники, в которых погибли три ребёнка, зафиксирован с начала этого календарного года в Смоленской области.
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