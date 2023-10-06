Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждениях в Измаильском районе из-за взрывов

В Одесской области в ночь на 6 октября произошли взрывы, в результате которых припортовая инфраструктура получила повреждения, а работа паромной переправы приостановлена, заявил глава областной администрации Олег Кипер.
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