Костя Цзю заявил, что не считает своего сына проигравшим в бою с Фундорой

Костя Цзю прокомментировал исход схватки Тима Цзю с Себастьяном Фундорой. Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался об исходе схватки своего сына Тима с Себастьяном Фундорой.
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