Индия опровергла информацию о поставках снарядов Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, заявил, что индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы.
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