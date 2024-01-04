Индия опровергла информацию о поставках снарядов Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели, отвечая на вопрос о появившейся в СМИ информации о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, заявил, что индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы.