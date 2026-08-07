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Почти полвека в одном браке, дочери-близнецы и трагедия в Кармадоне: судьба Владимира Носика

Почти полвека в одном браке, дочери-близнецы и трагедия в Кармадоне: судьба Владимира Носика

Владимир Носик запомнился зрителям ролями открытых и добродушных героев. На экране он воплощал искренность, а в жизни его главной опорой всегда оставалась семья.

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