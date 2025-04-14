В Новоаннинском районе с 14 по 20 апреля пройдет добровольческая акция "Весенняя Неделя Добра-2025". ✨Акция проводится уже в 29-й раз под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
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В Новоаннинском районе с 14 по 20 апреля пройдет добровольческая акция "Весенняя Неделя Добра-2025". ✨Акция проводится уже в 29-й раз под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».