Автоэксперт Носко назвал три опасности старого антифриза

Применение в системе охлаждения автомобиля просроченного антифриза может привести к появлению коррозии и разрыву патрубков, сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александра Носко.
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