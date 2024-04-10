Жители Анапы страдают от укусов клещей

Жители Анапы страдают от укусов клещейВ Анапе семь человек пострадали от укусов клещей. Среди них двое детей до 14-ти лет, пишет «Анапское Черноморье», ссылаясь на заместителя начальника ТО управления Роспотребнадзора Лолиту Оксузьян.