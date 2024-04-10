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Жители Анапы страдают от укусов клещей

Жители Анапы страдают от укусов клещей

Жители Анапы страдают от укусов клещейВ Анапе семь человек пострадали от укусов клещей. Среди них двое детей до 14-ти лет, пишет «Анапское Черноморье», ссылаясь на заместителя начальника ТО управления Роспотребнадзора Лолиту Оксузьян.

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