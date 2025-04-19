Ландо Норрис: Готов ещё раз сказать, что я идиот

Ландо Норрис: Готов ещё раз сказать, что я идиотGetty Images / Red Bull Content PoolЛидер чемпионата мира Формулы 1 Ландо Норрис прокомментировал свою аварию в квалификации Гран При Саудовской Аравии, из-за которой будет стартовать только десятым.
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