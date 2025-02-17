Раскрыты уникальные особенности развития воспалений при болезни Альцгеймера

Биологи обнаружили, что воспаления в мозге у носителей болезни Альцгеймера возникают лишь тогда, когда скопления токсичного белка бета-амилоида достигают определенных размеров, при этом иммунные клетки реагируют на этот пептид значительно медленнее, чем на бактериальные инфекции.
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