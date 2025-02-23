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Татар-информ

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Тренер «Ак Барса» о серии поражений: «Мы понимали, что проводим правильную работу»

Тренер «Ак Барса» о серии поражений: «Мы понимали, что проводим правильную работу»

Фото: ak-bars.ru Помощник главного тренера «Ак Барса» Александр Макрицкий поделился мыслями о том, что казанцы прервали серию из поражений, в состав вернулся Илья Сафонов, а новичок Эрик О’Делл забросил первую шайбу.

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