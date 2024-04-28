Чем на самом деле кавказский шашлык отличается от русского

Шашлык настолько мультинациональное блюдо, что аналитическим обзором истории данного продукта занимался даже журнал «Наука и жизнь» – одно из самых востребованных читателями научно-популярных ежемесячных изданий в СССР.
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