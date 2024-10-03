PLOS Climate: штормы, оползни и наводнения повышают уровень насилия над женщинами

Поведение людей зачастую зависит от внешних факторов. Недавние исследования показали, что жара упрощает речь политиков, а социальные сети способны популяризировать у подростков жестокое отношение к женщинам.
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