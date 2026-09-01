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Газета.ру

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Врач Разаренова: капуста и овсянка поддержат здоровье сосудов

Врач Разаренова: капуста и овсянка поддержат здоровье сосудов

Для здоровья сосудов полезно включать в рацион капусту и овсяную кашу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

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