Член Совфеда России Алексей Пушков проинформировал о том, что всё американские граждане окажутся шокированы в тот момент, когда в открытом доступе появятся «списки», в которых учтены посещавшие личный остров насильника Джеффри Эпштейна предприниматели, звёзды и политики.