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Пушков заявил, что элиту США потрясет скорая публикация «списка Эпштейна»

Пушков заявил, что элиту США потрясет скорая публикация «списка Эпштейна»

Член Совфеда России Алексей Пушков проинформировал о том, что всё американские граждане окажутся шокированы в тот момент, когда в открытом доступе появятся «списки», в которых учтены посещавшие личный остров насильника Джеффри Эпштейна предприниматели, звёзды и политики.

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