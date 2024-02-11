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Тонкие блины на кефире вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Тонкие блины на кефире вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Тонкие блины на кефире – сказочно вкусное блюдо. Конечно, чтобы их приготовить, придется попотеть, но когда они лежат в холодильнике, то всегда выручают в трудную минутку, например, если домой прибежали бедные изголодавшиеся детки, пришел с работы муж или на пороги нежданные, но любимые гости.

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