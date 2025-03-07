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«Ведущим шахматистам опасно выходить на улицу в Индии — порвут на сувениры»

«Ведущим шахматистам опасно выходить на улицу в Индии — порвут на сувениры»

Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий уверенно победил на крупном турнире в Москве. Рейтинг-фаворит набрал семь очков из девяти, опередив ближайших преследователей на пол-очка (Раппорта, Есипенко, Матлакова, Лобанова, Табатабаи, Гоганова, Ниманна и Данешвара) и завоевав важные баллы в общий зачет FIDE Circuit – 2025.

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