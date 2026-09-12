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Терапевт Хухрев: склонность к мигрени передается по наследству

Терапевт Хухрев: склонность к мигрени передается по наследству

Склонность к приступам мигрени часто передается по наследству. Об этом 360.ru заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

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