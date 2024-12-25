«Ростех» завершил поставку ракет для ЗРПК «Панцирь» и ПТРК «Корнет»

Холдинг «Высокоточные комплексы», который является частью госкорпорации «Ростех», завершил поставку ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» и управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».
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