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Русская весна

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Лидер предвыборной гонки во Франции не увидела денег для помощи Украине

Лидер предвыборной гонки во Франции не увидела денег для помощи Украине

Франция больше не сможет помогать Украине из-за финансовых проблем в стране, заявила в интервью телеканалу LCI лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

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