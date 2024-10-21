Ситуация в Курской области ночью 22 октября: последние новости, удар по ВСУ

Вооруженные силы России продолжают оказывать сопротивление противнику в курском приграничье. Какова ситуация в Курской области ночью 22 октября? Какова ситуация в Курской области ночью 22 октября Минобороны России опубликовало кадры уничтожения трех единиц бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.
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