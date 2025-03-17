Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз.
Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Развал СССР незаконен!! Был референдум, на котором граждане проголосовали ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Но подлец Ельцин и еще два подлеца из Белоруссии и Украины, самовольно развалили СССР!! ....СУДИТЬ И ОСУДИТЬ ИХ НУЖНО! Пусть даже и посмертно! А не ставить АЛКАШ "Ельцин-центры"!!!
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1 д.
св
спивак виктор
он идиот под трампа косит,тоже метет языком что метлою!
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1 д.
Алексей Тан
""Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз"".... НО! был с реди ТЕХ, кто поддержал, нацистское руководство Украины... и помогал ИМ... А не "своему союзнику" РОССИИ.... и сейчас.... если белярюси и воюют,... так только, на стороне Нацисткой украины.
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1 д.
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