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Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз

Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта во время выступления в Совете Федерации России сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Развал СССР незаконен!!   Был референдум, на котором граждане проголосовали ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Но подлец Ельцин и еще два подлеца из Белоруссии и Украины, самовольно  развалили СССР!! ....СУДИТЬ  И ОСУДИТЬ ИХ НУЖНО! Пусть даже и посмертно! А не ставить АЛКАШ &quot;Ельцин-центры&quot;!!!
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1 д.
св
спивак виктор
он идиот под трампа косит,тоже метет языком что метлою!
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1 д.
Алексей Тан
&quot;&quot;Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз&quot;&quot;.... НО! был с реди ТЕХ, кто поддержал, нацистское руководство Украины... и помогал ИМ... А не &quot;своему союзнику&quot; РОССИИ.... и сейчас.... если белярюси и воюют,... так только, на стороне Нацисткой украины.
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1 д.
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