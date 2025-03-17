Лукашенко сказал, как в одиночку пытался спасти Советский Союз

Vladimir Lioubimcev Развал СССР незаконен!! Был референдум, на котором граждане проголосовали ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР. Но подлец Ельцин и еще два подлеца из Белоруссии и Украины, самовольно развалили СССР!! ....СУДИТЬ И ОСУДИТЬ ИХ НУЖНО! Пусть даже и посмертно! А не ставить АЛКАШ "Ельцин-центры"!!!

св спивак виктор он идиот под трампа косит,тоже метет языком что метлою!