Китай притормозил IPO гуманоидных роботов после взлёта и обвала Unitree

Регулятор требует от компаний показать устойчивую выручку и путь к сокращению убытков, а оценки частных стартапов уже снизились на 30–50% Китайский регулятор рынка ценных бумаг начал неформально отговаривать производителей гуманоидных роботов от выхода на биржу, пока они не смогут показать устойчивую выручку и понятный путь к сокращению убытков.
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