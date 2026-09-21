Китай притормозил IPO гуманоидных роботов после взлёта и обвала Unitree

Регулятор требует от компаний показать устойчивую выручку и путь к сокращению убытков, а оценки частных стартапов уже снизились на 30–50% Китайский регулятор рынка ценных бумаг начал неформально отговаривать производителей гуманоидных роботов от выхода на биржу, пока они не смогут показать устойчивую выручку и понятный путь к сокращению убытков.