«Собьют борт №1»: спецслужбы западной страны заподозрены в планировании теракта против Путина

Да вообще никуда лететь не нужно. Можно и по видеосвязи переговоры провести. Зачем испытывать судьбу?!

тимур чагалидзе

Ой ёй ёй, какие догадливые... Эта потушила, нелигитимный 🤡 именно и верещал о прямой встрече с Путиным, чтобы при перелёте кто то из салорейховых террористов совершил теракт а отношении борта номер 1. Скорее всего наши спецслужбы о МО позаботились бы о безопасности президента России, но мы же знаем, на что способны мелко британцы во главе со стрёмным стрёмером, этим поршивым ублюдком!