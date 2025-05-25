«Собьют борт №1»: спецслужбы западной страны заподозрены в планировании теракта против Путина

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Комментарии
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Наталия
Не надо пока лететь ему из тех же соображений,НИКУДА.
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10 час.
ninikooo Митусова
Да вообще никуда лететь не нужно. Можно и по видеосвязи переговоры провести. Зачем испытывать судьбу?!
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5 час.
тимур чагалидзе
Ой ёй ёй, какие догадливые... Эта потушила, нелигитимный 🤡 именно и верещал о прямой встрече с Путиным, чтобы при перелёте кто то из салорейховых террористов совершил теракт а отношении борта номер 1. Скорее всего наши спецслужбы о МО позаботились бы о безопасности президента России, но мы же знаем, на что способны мелко британцы во главе со стрёмным стрёмером, этим поршивым ублюдком!
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4 час.
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