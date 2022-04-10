«Чтобы всегда быть с тобой вместе», — Тэхен ответил Чонгуку на вопрос о том, зачем подбежал обнять его на концерте

Что может быть важнее в этом мире, чем объятия этой сладкой пары айдолов? Поклонники в Twitter завирусили на платформе один из моментов Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) на сцене и, должны признать, этот ролик достоин статуса «Top Twitter».