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«Чтобы всегда быть с тобой вместе», — Тэхен ответил Чонгуку на вопрос о том, зачем подбежал обнять его на концерте

«Чтобы всегда быть с тобой вместе», — Тэхен ответил Чонгуку на вопрос о том, зачем подбежал обнять его на концерте

Что может быть важнее в этом мире, чем объятия этой сладкой пары айдолов? Поклонники в Twitter завирусили на платформе один из моментов Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) на сцене и, должны признать, этот ролик достоин статуса «Top Twitter».

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