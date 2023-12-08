Никогда не понимал восхищения некоторых наших либералов жизнью в США. Не будем сейчас говорить о пропагандистских штампах, что там есть какие-то свободы и права для граждан, потому что и свободы и права американских граждан уже давно попираются их властью, поговорим лучше о тех штампах, которые распространяются различными либеральными блогерами, ботами-"эльфами" и доморощенными оппозиционерами о том, что в путинской авторитарной России люди живут в нищете, а в светоче демократии США царит благоденствие и достаток, а значит: "поравалить"! В предыдущих частях мы с вами понюхали, чем пахнет финансовое состояние США, и чем пахнет инфраструктура этой страны.
"Поравалильщикам" на заметку, или Давайте "понюхаем", сколько стоит нормальная жизнь в США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Raul Hernandez
Для чего жить в Нью Йорке где стоимость жизни одна из самых высоких в Америке? Сами американцы массово покидают нью Йорк именно по этой причине. Есть много других замечательных и дешёвых городов с гораздо лучшим климатом.
Ответить
15 час.
Сплетухов Владимир
Ровно потому,как и в России все стремятся в Москву-можно заработать больше.
Ответить
12 час.
Александр Хироников
Правильно. Пусть мотают из Москвы в какой-нибудь захолустный американский город. Там все дешевле. Только где тогда красивые завлекалочки?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии