❗️Контролируемый подрыв БПЛА в Севастополе будет произведен ориентировочно через 10 минут Подрыв БПЛА произведут на месте обнаружения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️Контролируемый подрыв БПЛА в Севастополе будет произведен ориентировочно через 10 минут Подрыв БПЛА произведут на месте обнаружения, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.