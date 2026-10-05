Ирина Рахманова не показывает сына Льва публике: «А как это перенесет ребенок?»

Ирина Рахманова — та самая Лера из «Питер FM» и Белоснежка из «9 роты». В начале 2026 года она напомнила о себе сериалом «Полюби меня снова»: ее героиня, волонтер Саша Козырева, помогает искать пропавшего ребенка.