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Ирина Рахманова не показывает сына Льва публике: «А как это перенесет ребенок?»

Ирина Рахманова не показывает сына Льва публике: «А как это перенесет ребенок?»

Ирина Рахманова — та самая Лера из «Питер FM» и Белоснежка из «9 роты». В начале 2026 года она напомнила о себе сериалом «Полюби меня снова»: ее героиня, волонтер Саша Козырева, помогает искать пропавшего ребенка.

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