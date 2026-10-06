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Жителя Ярославской области осудили за подготовку теракта

Жителя Ярославской области осудили за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Ярославской области к шести годам лишения свободы за подготовку теракта.

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