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"Плач, и стон, и горе". Пророчество о России Святителя Тихона, которое нельзя забыть

"Плач, и стон, и горе". Пророчество о России Святителя Тихона, которое нельзя забыть

Сто лет прошло со дня кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, но до сих пор в народе хранят его слова о будущем России, ставшие пророческими.

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