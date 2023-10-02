Завещание Евгения Пригожина: Опубликован текст. Но при чём тут Ходорковский*?

На протяжении нескольких дней обсуждается опубликованный текст завещания Евгения Пригожина. Если отбросить этическую сторону вопроса, о которой явно забыли источники, внимание следует обратить и на роль Михаила Ходорковского* в этом вбросе.
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