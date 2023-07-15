Театр абсурда

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Россия поставила ответную "подножку" Турции в ООН. Речь о южных районах Ближнего Востока

Россия поставила ответную "подножку" Турции в ООН. Речь о южных районах Ближнего Востока

Сирийская недвижимость в идлибе.  Российско-турецкие отношения в некотором напряжении после последних ходов "хитрого лиса" Эрдогана.

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Комментарии
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Vasily Golov
Это лагерь сирийских беженцев на территолрии  Сирии.Под     контролем США и боевиков.Домой не пускают.
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10 час.
Vasily Golov
Эр-Рукбан (араб. الركبان‎) — лагерь сирийских беженцев в контролируемом армией США регионе Сирии, прилегающем к северо-восточной границе Иордании.ООН неоднократно обращалась к главам 57 стран мира с просьбой вернуть своих граждан, которые до сих пор находятся в невыносимых условиях в лагере для перемещенных лиц «Аль-Холь». По данным экспертов, в этом и других сирийских лагерях содержатся около 65 тысяч человек. Многие из них, женщины и дети, – члены семей бывших боевиков ИГИЛ. Казахстанские власти вывезли за последние три года более 600 своих граждан.Рассказ казашки.&quot;Нас привлекало то, что никто не будет работать на “священной земле”, что деньги, то есть пособия, будут выдавать ежемесячно. А дома и имущество из “освобожденных” городов и поселков будут нашими», – сказала она, но потом, словно спохватившись, добавила: «Но все это притягивало в основном мужчин».&quot;
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9 час.
VG
Vasily Golov
«Во время моих предыдущих визитов в этот район, в том числе в качестве Верховного комиссара по делам беженцев, я всегда был глубоко тронут гостеприимством и солидарностью курдского народа по отношению к тем, кто спасается от конфликтов и катастроф. И сегодня, после опустошительных землетрясений в Сирии и Турции, я хочу выразить вам свою сердечную благодарность за то, что вы еще раз протянули руку помощи», – сказал глава ООН.Это в адрес курдов.
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9 час.

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