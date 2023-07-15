Россия поставила ответную "подножку" Турции в ООН. Речь о южных районах Ближнего Востока

Vasily Golov

Эр-Рукбан (араб. الركبان‎) — лагерь сирийских беженцев в контролируемом армией США регионе Сирии, прилегающем к северо-восточной границе Иордании.ООН неоднократно обращалась к главам 57 стран мира с просьбой вернуть своих граждан, которые до сих пор находятся в невыносимых условиях в лагере для перемещенных лиц «Аль-Холь». По данным экспертов, в этом и других сирийских лагерях содержатся около 65 тысяч человек. Многие из них, женщины и дети, – члены семей бывших боевиков ИГИЛ. Казахстанские власти вывезли за последние три года более 600 своих граждан.Рассказ казашки."Нас привлекало то, что никто не будет работать на “священной земле”, что деньги, то есть пособия, будут выдавать ежемесячно. А дома и имущество из “освобожденных” городов и поселков будут нашими», – сказала она, но потом, словно спохватившись, добавила: «Но все это притягивало в основном мужчин»."