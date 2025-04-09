В Челябинске снизили температуру в системе отопления

В отопительных системах Челябинска температуру теплоносителя снизили до минимума. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», с повышением температуры атмосферного воздуха компания перевела работу системы теплоснабжения в зоне О1 на минимально возможные параметры.
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