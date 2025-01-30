Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте СФ.