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Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

Запад пытается дискредитировать выборы в Госдуму, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Западные информсети активизируются в период выборов в РФ с целью дискредитации результатов голосования, попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, говорится в докладе комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ, опубликованном на сайте СФ.

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