Нетаньяху: Иран - это варвары, а мы защищаем от них мировую цивилизацию Премьер Израиля пытается переложить лавры «защитника цивилизованного мира» с головы Зеленского на свою.
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Даже не смешно...Самое большое зло на земле-это воинствующие евреи,то бишь-Израиль.