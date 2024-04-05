Миллиардер Маск: Вступление Украины в НАТО, это прелюдия к фильму о ядерном Армагеддоне

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о том, что идея вступления Украины в Североатлантический альянс, станет началом фильма о ядерном Апокалипсисе, что похоже на истину.
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