По данным Politico, ссылающегося на европейских дипломатов, Германия, Франция и как минимум шесть других государств Евросоюза не поддержали инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о предоставлении Канаде статуса «ассоциированного члена ЕС».