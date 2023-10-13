39 лет назад на ММЗ состоялась первая плавка

Фото: ТПП ПМРМолдавский металлургический завод отметил 39-ю годовщину первой плавки. 9 октября 1984 года первую плавку на ММЗ провели опытные металлурги, прибывшие с металлургических предприятий СССР, которые в дальнейшем внесли немало своего труда в работу ЭСПЦ.