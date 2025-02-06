Военные пенсии дополнительно проиндексируют задним числом с 1 января

МОСКВА, 6 февраля, ФедералПресс. Российское правительство утвердило нормативные акты, позволяющие провести дополнительную индексацию военных пенсий с 1 января и компенсировать недополученные выплаты за первые два месяца года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии