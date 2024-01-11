MIT: инструмент MOCAT определяет, сколько места осталось на орбите Земли

Американские ученые из Лаборатории астродинамики и космической робототехники Массачусетского технологического института (MIT) объявили о запуске открытой бета-версии инструмента MOCAT, предназначенного для оценки вместимости околоземного пространства.
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