Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ЦАХАЛ сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС

Израильская армия нанесла по вооруженным позициям палестинцев удары, в частности, в секторе Газа. Под удар попали центр оперативного командования, террористы и множество пусковых и минометных установок, туннель.

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