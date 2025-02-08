Действия команды Трампа в США уже столкнулись с сопротивлением федеральных судей

Один из судей вынес решение о временной приостановке распоряжения Трампа о бессрочном отпуске для двух тысяч сотрудников USAID, другой заблокировал DOGE Илона Маска доступ к конфиденциальным материалам Минфина США.
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